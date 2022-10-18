Hayat Resim ödüllerinin kazananları belli oldu
KÜLTÜR SANAT

Resim ödüllerinin kazananları belli oldu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen DYO Resim Ödülleri yarışmasının kazananları belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Resim ödüllerinin kazananları belli oldu
​Resim ödüllerinin kazananları belli oldu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen DYO Resim Ödülleri yarışmasının kazananları belli oldu. Bu yıl 39. kez düzenlenen, Doğa ve İnsan” temasında eserleri kabul eden yarışmaya 704 sanatçı bin 66 eserle başvurdu. Seçici kurul; İrfan Dönmez, Kübra Gürleşen, Murat Özbakır, Atila Ulusal, Şerife Şen Akkaş ve Furkan Armutçu’nun yapıtlarını ödül almaya, 79 yapıtı da sergilenmeye değer buldu. Seda Yörüker’in küratörlüğünde hazırlanan sergi ise 22 Ekim’de Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. 30 Kasım’a kadar İstanbul’da ziyaret edilebilecek olan sergi daha sonra Eskişehir, Ankara, Mardin ve İzmir’e gidecek.

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