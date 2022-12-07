​Resim ve Heykel Koleksiyonu Artizan’da.

Küratör Mehmet Lütfi Şen’in 30 yılda bir araya getirdiği eserlerden oluşan Sanathane Resim ve Heykel Koleksiyonu Artizan Sanat’ta ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Aralarında Burhan Doğançay’ın Kurdeleler serisinden bir resim, Süleyman Saim Tekcan’ın At’nağme serisinden bir eser, Mehmet Ali Laga, Abidin Dino gibi Türk sanat tarihine yön veren sanatçıların eserleriyle birlikte 23 eser yer alacak. 7-17 Aralık’ta açık olacak sergi kapsamında, resim koleksiyonuyla birlikte Sanathane’de üretilen heykel çalışmalarından bir seçki de ziyaretçilerle buluşacak.

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