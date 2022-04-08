Resimlerini on binlerce noktadan oluşturuyor

Resim sanatına olan merakı sebebiyle KEÇMEK resim kursuna giden Sibel Dündar ilgisini resmin farklı bir dalında geliştirdi. Nokta tekniği resme yönelen Dündar, kursta öğrendiği farklı teknikler sayesinde 8 yıldır boyama yapmadan, sadece kaleminin ucuyla on binlerce noktadan meydana gelen resimler oluşturuyor.

Sibel Dündar

Noktalama tekniği resmin sabır ve zaman gerektiren bir sanat olduğunu belirten Dündar, “Her noktanın bir anlamı ve yeri var. Bu teknik için resmin en ilkel, en basit hali diyebiliriz” dedi.

Resmin, kalemin kâğıda dokunuşuyla oluştuğunu söyleyen Dündar, “Sıradan bir dokunuş değil. Bu temasta bir plan, bir armoni var. Armoninin sistematik noktaları, resmi oluşturuyor. Uzaktan fotoğraf zannedilmesinin nedeni bu olabilir. Ancak yakından bakınca noktaların armonisini görebiliyorsunuz” diye konuştu.

REKLAM

TÜMÖRDEN RESİMLE KURTULDU

Noktalama tekniğinde konulan noktalar tek başına durgunluğu, sayılarının çoğalmasıyla ise ritmi oluşturuyor. Bir noktanın yanına başka bir nokta geldiği zaman kompozisyon etkisi ortaya çıkıyor.

Dündar, noktalama tekniğinin terapik bir özelliği olduğunu vurgulayarak şunları aktardı: “Bu sanatla uğraşmaktan mutluluk duyuyorum, huzur buluyorum, beni rahatlatan bir teknik. Beyin tümörüm vardı, tedavi görüyordum, ameliyat oldum, tümör alındı ancak tekrarlama ihtimali vardı. O dönemde de yine bu tekniğe yoğunlaşmıştım. Daha sonra doktor kontrolüne gittiğimde doktorum artık tekrarlama durumunun olmadığını söyledi. Ben bunu resme bağlıyorum.” Dündar, yakın zamanda sadece noktalama tekniği resimlerden oluşan bir sergi açacağını da belirtti.