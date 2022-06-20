Ressam Devrim Erbil’den Sanat Ülkesi

Çağdaş Türk resminin yaşayan en önemli temsilcilerinden sanatçı Devrim Erbil’in çocuklar için kaleme aldığı Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Sanat Ülkesi” kitabının tanıtımı yapıldı. Akyarlar Mahallesi’ndeki Anthaven D&R mağazasında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcı çocuklar için mini sanat atölyesi de düzenlendi. Tanıtım etkinliğinde 85 yaşındaki usta sanatçı, yeni kitabını çocuklarla pasta keserek kutladı. Daha sonra çocuklar ve ailelerine kitabını imzalayan Erbil, kendi hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattı. Vakfında çocuklar için çok özel hazırlıklar yaptığına işaret eden Erbil, çocukların sanatı öğrenmeleri ve sevmeleri için çaba gösterdiğini de dile getirdi.

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