Ressam Teoman Südor vefat etti

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden olan Südor, tasarladığı kompozisyonlarda izleyenlere fantastik ve simgesel bir dünya sundu. Yapıtlarında somut nesneler olan bulutlar, dağlar, tepeler, denizler, çeşitli obje ve figürler kullanan sanatçı, bu nesneleri simgesel işlevler yükleyerek resmetti. Aynı zamanda bir gravür sanatçısı da olan Tüdor’un eserleri, yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor. Gülseren Südor ile evli olan sanatçı, bugün toprağa verilecek.