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Hayat

Ressam Teoman Südor vefat etti

“Sonsuzluğun ve ışığın ressamı” olarak tanınan Cumhuriyet’in ikinci kuşak ressamlarından Teoman Südor vefat etti.

04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:44 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Teoman Südor
Teoman Südor

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden olan Südor, tasarladığı kompozisyonlarda izleyenlere fantastik ve simgesel bir dünya sundu. Yapıtlarında somut nesneler olan bulutlar, dağlar, tepeler, denizler, çeşitli obje ve figürler kullanan sanatçı, bu nesneleri simgesel işlevler yükleyerek resmetti. Aynı zamanda bir gravür sanatçısı da olan Tüdor’un eserleri, yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor. Gülseren Südor ile evli olan sanatçı, bugün toprağa verilecek.


#Teoman Südor
#ressam
#cenaze
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