Hayat Ressamlar Trabzondan geçti
KÜLTÜR SANAT

Ressamlar Trabzon’dan geçti

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin “11. Uluslararası Sanatçı Buluşması” etkinliği kapsamında 16 ülkeden Trabzon’a gelen 40 sanatçı, kentin tarihi ve turistik mekanlarını tuvale yansıttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ressamlar Trabzon’dan geçti
“11. Uluslararası Sanatçı Buluşması”

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin “11. Uluslararası Sanatçı Buluşması” etkinliği kapsamında 16 ülkeden Trabzon’a gelen 40 sanatçı, kentin tarihi ve turistik mekanlarını tuvale yansıttı. Etkinlik kapsamında “Dünya Sanatçılarının Gözüyle Trabzon” sloganıyla bir araya gelen sanatçılar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gezdikleri yerlerden çeşitli notlar alan sanatçılar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda kurulan alanda da gezip gördükleri tarihi ve turistik yerleri resmetti. Dernek Başkanı Şükran Üst, sanatçıların toplamda 80 eser yapacağını ifade ederek sanatın kültürler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

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