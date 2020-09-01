​Revatib sünnetler dışındaki nafile namazlarda kaç rekâtta selam vermek daha faziletlidir?

Revatib sünnet nedir? Revatib sünnetler dışındaki nafile namazlarda kaç rekatta selam vermek daha faziletlidir? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

"Gece kılınan nafile namazlarda iki rekâtta bir, gündüz kılınanlar da ise dört rekatta bir selam vermek Hanefîlere göre daha faziletlidir.

Gündüz kılınan namazlarda bir selamla dört rekâttan, gece namazlarında ise tek selamla sekiz rekâttan fazla nafile kılmak mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 231-233; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 331).

(Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 231-233; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 331). Şâfiîlere göre hem gündüz hem de gece kılınan nafile namazlarda iki rekâtta bir selam verilir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 289; Merğînânî, el-Hidâye, II, 37,38)."

HAYAT Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Revatib sünnet nedir?

Revâtib, belli bir düzen ve tertip içinde, beş vakit farz namazlarla birlikte ve belli bir devamlılık içinde kılındığı için revâtib adını almıştır. Bu açıdan revâtib sünnetler, düzenli olarak kılınan sünnetler demektir. Bunlar, Hz. Peygamber'in sünnetine uyularak vakit namazlarından önce veya sonra yahut kimisinde hem önce hem sonra kılınan namazlardır.

Peygamberimiz'in devam edip etmemesine göre bunların bazıları sünnet-i müekkede, bazıları sünnet-i gayr-i müekkede olarak nitelendirilir. Hanefî literatürde, sünnet-i müekkede olan namazlar kısaca "sünnet", gayr-i müekked olanlar ise "müstehap" veya "mendup" diye adlandırılmıştır. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan teravih namazı da, sünnet-i müekkede türünden bir namazdır.

Revâtib sünnetler dışındaki nâfile namazlar ise regaib adını alır.

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HAYAT Başka mezhepten olan bir imamın arkasında namaz kılınabilir mi?

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

İnşirah Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası