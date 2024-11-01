Nafile namaz, farz olmayan ancak sevap kazanmak amacıyla kılınan gönüllü namazlardır. Bu namazlar, Müslümanların Allah’a olan bağlılıklarını güçlendirmeleri, manevi huzur bulmaları ve sevap kazanmaları için kılınır. Nafile namazları, herhangi bir zorunluluk olmaksızın kılınır ve bu nedenle kişinin ibadet hayatını zenginleştirir. Peki revatib sünnetler dışındaki nafile namazlarda kaç rekatta selam vermek daha faziletlidir? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Diyanetin cevabı.
Nafile namazlar, Müslümanların Allah’a olan bağlılıklarını artırmaları için bir fırsat sunar ve kişiye manevi huzur kazandırır. İbadet hayatını zenginleştirmek isteyenler, farz ve sünnet namazlarına ek olarak bu gönüllü namazları da kılabilirler.
Nafile namazlarda kaç rekatta selam vermek daha faziletlidir?
Revatib sünnet nedir? Revatib sünnetler dışındaki nafile namazlarda kaç rekatta selam vermek daha faziletlidir? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:
- "Gece kılınan nafile namazlarda iki rekâtta bir, gündüz kılınanlar da ise dört rekatta bir selam vermek Hanefîlere göre daha faziletlidir.
- Gündüz kılınan namazlarda bir selamla dört rekâttan, gece namazlarında ise tek selamla sekiz rekâttan fazla nafile kılmak mekruhtur(Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 231-233; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 331).
- Şâfiîlere göre hem gündüz hem de gece kılınan nafile namazlarda iki rekâtta bir selam verilir(Mâverdî, el-Hâvî, II, 289; Merğînânî, el-Hidâye, II, 37,38)."
Revatib sünnet nedir?
- Peygamberimiz'in devam edip etmemesine göre bunların bazıları sünnet-i müekkede, bazıları sünnet-i gayr-i müekkede olarak nitelendirilir. Hanefî literatürde, sünnet-i müekkede olan namazlar kısaca "sünnet", gayr-i müekked olanlar ise "müstehap" veya "mendup" diye adlandırılmıştır. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan teravih namazı da, sünnet-i müekkede türünden bir namazdır.
Revâtib sünnetler dışındaki nâfile namazlar ise regaib adını alır.