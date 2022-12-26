Hayat Revnakoğlunun İstanbulu konuşuldu
KÜLTÜR SANAT

Revnakoğlu’nun İstanbul’u konuşuldu

Fatih Belediyesi ömrünü İstanbul kültürüne adamış Cemalettin Server Revnakoğlu’nu düzenlenen bir sempozyumla andı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Revnakoğlu’nun İstanbul’u konuşuldu
​​Fatih Belediyesi ömrünü İstanbul kültürüne adamış Cemalettin Server Revnakoğlu’nu düzenlenen bir sempozyumla andı.

Fatih Belediyesi ömrünü İstanbul kültürüne adamış Cemalettin Server Revnakoğlu’nu düzenlenen bir sempozyumla andı. Revnakoğlu’nu farklı yönleriyle tanıtmayı amaçlayan “Kültür Tarihimizin Emsalsiz Arşivi Cemalettin Server Revnakoğlu ve İstanbul Sempozyumu” cumartesi günü Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. İstanbul’un kültür tarihiyle özdeşleşmiş ismi Revnakoğlu’nun tüm yönleriyle anıldığı sempozyumda; İlber Ortaylı, Mustafa Koç, Haşim Şahin, Beşir Ayvazoğlu, Alim Kahraman ve Azmi Özcan gibi birçok değerli isim Revnakoğlu’nu tüm yönleriyle anlattı.

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