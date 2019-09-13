Hayat Reynmen muhabire saldırdı
AKTÜEL

Reynmen muhabire saldırdı

Reynmen muhabire saldırdı

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün gece kendisin görüntülemek isteyen muhabirlere saldırdı.Sosyal medya fenomenliğinin ardına çıkardığı şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Reynmen, olay sonrası karakolluk oldu.

Haber Merkezi DHA
Reynmen
Reynmen

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş muhabire çirkin saldırıda bulundu. Görüntülenmesinden rahatsız olan Reynmen, Show Tv kameranı Volkan Özdemir ve Uçankuş Tv’nin muhabiri İsmail Şen’in cep telefonlarını elinden alarak gasp etti.

Mehmet Akif Yaman, İstinye Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.

Tehdit etti

Reynmen'in tokat attığı Mehmet Akif Yaman'ın kaşı patladı. AVM güvenliklerinin güçlükle zapt ettiği Reynmen, ‘O makineyi alırım. Kırarım. İsimleriniz söyleyin sizi aldıracağım” diyerek tehditler savurdu.

Basın mensuplarının yaşadığı gasp olayı sonrası olay yerine polis çağırması üzerine, Reynmen habercilerin telefonlarındaki görüntüleri silerek geri verdi.

Yaklaşık 2 saat ifade veren Reymen, çıkışta basın mensuplarının darp olayı ile ilgili soruları karşısında gülerek arabasına binerek uzaklaştı.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Olay yerine gelen polis ekipleri basın mensuplarının şikayeti üzerine Reynmen, ekip otosuna bindirilerek İstinye karakoluna götürüldü. Taraflar birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldular.

Reynmen, tarafından darpa uğrayan Show Tv muhabiri Mehmet Akif Yaman, İstinye Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.

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HAYAT
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