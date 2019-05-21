Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Rıza Kocaoğlundan veda mesajı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Rıza Kocaoğlu'ndan veda mesajı

Rıza Kocaoğlu'ndan veda mesajı

Çukur dizisi 66. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da dizisinde sezon finali öncesinde şok bir ayrılık yaşandı. Rıza Kocaoğlu, diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Kocaoğlu
Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinin 66. son bölümünde Aliço'nun ölümü herkesi şaşırttı. Çukur'da Aliço rolünü canlandıran başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'dan Aliço'nun bir fotoğrafını paylaştı.

Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.


Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler
FOTOĞRAF 9
Title
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Title
Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti.
Title
Süper Haber'in haberine göre, Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış:
Title
Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.
Title
Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.
Title
Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi.
Title
Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek.
Title
Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek.
Title
Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.
Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek.
Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
FOTOĞRAF 14
Title
2012 yılında yüz nakli yaptırarak Türkiye tarihine geçen Uğur Acar'ın tedavisinde sona gelindi. Acar, tek hayalinin evlenip çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi.
Title
Türkiye'nin 7.5 yıl önce yüz nakli yapılan ilk kişisi olan 26 yaşındaki Uğur Acar, tedavisinde sona gelindiğini, yüzünün normal bir kişininkinden farkı olmadığını belirtti.
Title
Acar, en büyük hayalinin ise evlenip, çocuk sahibi olmak olduğunu dile getirdi.
Title
Manavgat ilçesi Gebece köyünde, 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında yanık nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 26 yaşındaki Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu ile değişti.
Title
Yüzünün görünümü nedeniyle 19 yıl boyunca toplumdan uzaklaşan, çocuklar korktuğu için kalabalık alanlara ve parklara gidemeyen Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen yüz nakliyle yeni bir yüze kavuştu.
Title
Yeni görünümüyle hayatı değişen ve 7 yıl 4 ayı geride bırakan Acar, operasyonun gerçekleştirildiği hastanede bir de iş sahibi oldu. Çevresinde sevilen, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, istediği parka, AVM’ye ve kalabalık ortamlara çekinmeden girebiliyor.
Title
Çocuklarla sohbet eden Uğur Acar’ın en büyük hayali ise evlenip bir çocuk sahibi olabilmek.
Title
7 yıldır sürecin iyi gittiğini ifade eden Uğur Acar, şu anda hayatında her şeyin normal derecede olduğunu söyledi. Acar, ilaçlarını da düzenli olarak kullandığını belirtti.
Title
Zamanla yüzünde hissettiği duyuların geri geldiğini dile getiren Acar, “Yüzüm, doğduğum haliyle olmasa da göz kırpma, kaş kaldırma, sinirlenme gibi hareketlerimi yapabiliyorum. Kendim tıraş olabiliyorum. Aynı zamanda berbere de gidiyorum, tıraş olabiliyorum. Onun dışında rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Göreceğim herhangi bir fizik tedavi kalmadı, süreç tamamlandı. Artık sadece ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar olacak” dedi.
Title
Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu.
Title
Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.”
Title
.
Title
.
Title
.
Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi.

Kadınlar yolu kapattı

Kadınlar yolu kapattı

​Başakşehir'de isyan eden vatandaşlar yolu kapatıp eylem yaptı.
10 milyon kişi bekleniyor

10 milyon kişi bekleniyor
Merkezdeniki yeni hamle

Merkez'den
iki yeni hamle

TL faizini yüzde 24'e düşürüp, repo ihalesi açtı.
Van'da mini<br>Çiftlikbank vakası

Van'da mini
Çiftlikbank vakası

Topladığı 3 milyon TL para ile ortadan kayboldu.
Minibüsten<br>yola düştü

Minibüsten
yola düştü

​Tıka basa dolu dolmuşun kapısından caddeye yuvarlandı.
Talep patladı

Talep patladı

​Vazgeçilmez lezzet tüm Türkiye'ye gönderiliyor.
3 komutanlıkta<br>FETÖ operasyonu

3 komutanlıkta
FETÖ operasyonu

​TSK'ya sızan mahrem imamlar ile muvazzaflara baskın.

Galatasaray mı <br>Beşiktaş mı?

Galatasaray mı
Beşiktaş mı?

Ryan Babel'in transferinde kafa karıştıran gelişme.

90 gün ertelendi

90 gün ertelendi

​ABD Huawei yaptırımlarında değişikliğe gitti.
Erteleme<br>nedeni belli oldu

Erteleme
nedeni belli oldu

​YSK'nın İstanbul gerekçeli kararı bekleniyor.
Resmen<br>terörizmle suçlandı

Resmen
terörizmle suçlandı

​Yeni Zelanda saldırganı hakkında flaş gelişme.
Bu tür<br>sözler doğru değil

Bu tür
sözler doğru değil

Futbola nefes aldıracak iddialarına yalanlama.
Krizler arasından <br>çifte kupaya

Krizler arasından
çifte kupaya

​Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunun hikayesi.
Küresel<br>medya kuşatması

Küresel
medya kuşatması

​Avrupa, ABD, Suud ve BAE Türkiye'yi hedef alıyor.
Minik Kader'den <br>acı haber

Minik Kader'den
acı haber

​Mardin'de oynarken kaybolan kız derede bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.