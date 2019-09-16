Hayat Rizeli muhtardan örnek davranış Çocuklar için trafik polis gibi çalışıyor
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Rizeli muhtardan örnek davranış: Çocuklar için trafik polis gibi çalışıyor

Rize’de Paşakuyu mahallesi muhtarı Şeref Güngör yaşanan trafik kazaları ile sürekli gündeme gelen Güney Çevre Yolu okullar bölgesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrencilere trafik polisi gibi yardımcı oluyor.

Haber Merkezi IHA
Muhtar Şeref Güngör
Muhtar Şeref Güngör

Rize şehir merkezinde Güney Çevre Yolu’nun geçtiği Paşakuyu mahallesinde okulların bulunduğu caddede yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciler ve velileri zor anlar yaşıyor.

Bu durumu gören mahalle muhtarı Şeref Güngör ise mahalle halkı için kolları sıvadı. Eksikliğin giderilmesi için çalışmaların başladığını dile getiren Muhtar’ın bu süreçte bir kaza yaşanmaması için mesaisi 07.30’da başlıyor.

Sabah okulların giriş saatinde yola çıkan Muhtar Güngör çocukların ve velilerin yoldan karşıya geçebilmeleri için adeta bir trafik polisi gibi çalışıyor.

Yolu kontrol eden muhtar araçları durduruyor yayaların geçmesini sağlıyor, yayaları durduruyor trafiğin güvenliğini sağlıyor.

Herkesin beğenisini kazanıyor

3 ilk ve orta öğretim okulunun bir arada bulunduğu bölgede bir aksilik yaşanmaması için muhtarın gösterdiği çaba ise herkesin beğenisini kazanıyor.

Onlar memnun ben gururluyum

Herhangi bir aksilik yaşanmaması için sabah 07.30 ile 09.00 arasından öğrencilerin yoldan karşıya geçişini kontrol eden ve onlara yardımcı olduğunu dile getiren Muhtar Güngör “Muhtarlık görevi kutsal bir görevdir. Bizde halkımızla iç içe bir şeyler yapmak istiyoruz. Çocukların sabahleyin erkenden buradan güvenle geçmesi için buradayız. Trafik polisi de zaman zaman geliyor ama bizim mülkümüz burası. Elimden geldiği kadar 07.30 ile 09.00 arası çocukları karşıya geçiriyorum, insanlara yardımcı oluyorum. Çocuklarda, aileleri de bu durumdan memnun oluyorlar, bizde bu gurur duyuyoruz” dedi.

  • Muhtarlık ek işimiz değil tek işimiz
  • Muhtar, bir kaza yaşanmaması için mesaisi 07.30’da başlıyor.
  • Ailelerin ve çocukların durumdan memnun olduğunu ve öğrencilerin öğretmenlerine bile karşıdan karşıya geçerken yardımcı olduğunu belirten Güngör “Aileler çok hoşgörü ile karşılık veriyor bize. Okullarda çocuklar öğretmenlere bile anlatıyor. Evlerine gittikleri zaman ailelerine anlatıyorlar bu durumları. Bizde memnun oluyoruz. Muhtarlık ek işimiz değil tek işimiz. Ben emekli bir insanım. Elimizden geldiğince halka yardımcı oluyoruz, halkta bize yardımcı oluyor. Benim bu 3. Dönemim. İnsanlar bana ‘Eskiden adaydın, şimdi adayımızsın’ diyor” ifadelerini kullandı.

Minibüs şoförleri tedirgin

Okulun hemen kapısının önünde bulunan yokuş dik olduğu için endişeli olduklarını dile getiren minibüs şoförü Davut Bilgi ise “Kışın buradan araçlar nasıl inecek çok merak ediyorum. Küçük öğrenciler araçların önüne atlıyor. Yani arabaları dikkate almıyorlar. Biz ne kadar dikkat etsek, yavaşlasak da rampa çok korkutucu. Buna çok acil bir önlem alalım” ifadelerini kullandı.

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