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“Robot Arkadaşım” çocuklarla buluştu

Robotik kodlama ve yapay zekâ düşüncesini anlatan “Robot Arkadaşım” serisi çocuklarla buluştu. Duygusal farkındalığa sahip bir robotun gözünden “insan olma” düşüncesini aktaran kitap dizisini Süleyman Ezber kaleme aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“Robot Arkadaşım” çocuklarla buluştu
“Robot Arkadaşım” serisi çocuklarla buluştu.

Robotik kodlama ve yapay zekâ düşüncesini anlatan “Robot Arkadaşım” serisi çocuklarla buluştu. Duygusal farkındalığa sahip bir robotun gözünden “insan olma” düşüncesini aktaran kitap dizisini Süleyman Ezber kaleme aldı. Erdem Çocuk Yayınları imzasıyla çıkan kitap serisi mucit Vecihi Gerçek tarafından üretilen “Hıçkırık” ismindeki robotun başından geçenleri konu alıyor. Gerçek bir çocuk gibi büyümesi için üreticisi ve ailesiyle yaşayan Hıçkırık’ın maceraları, okuyucuları uzayın derinliklerinde heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor. 8-12 yaş çocuklar için tasarlanan serideki kitaplarda ayrıca çizgi roman bölümü yer alıyor. Serideki kitaplar sırasıyla şöyle: “Çin’de Kurtarma Operasyonu”, “Hafıza Kurtarma Operasyonu”, “Uydu Kurtarma Operasyonu” ve “Hıçkırık’ı Kurtarma Operasyonu”.

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