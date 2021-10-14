Robot Sophia anne olmak istiyor

Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia isimli android, 2017 yılında Suudi Arabistan’dan vatandaşlık almış ve bunu yapan ilk robot olarak tarihe geçmişti. Yakın zamanda yaptığı yeni bir açıklamada ise tüm dünyayı şaşırttı. Sophia, robot bir bebeğe sahip olarak “anne” olmak istediğini ifade etti.

ANDROID AİLELERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM

Sophia yaptığı bir röportajda bununla ilgili, “Aile kavramı çok önemli görünüyor, insanların aile olarak adlandırdıkları duyguyu kendi kanında olmayan insanlarda bulmaları bence çok güzel” ifadelerini kullandı. NTV'nin haberine göre; Gelişmiş bir yapay zekâ sistemi tarafından işletilen Sophia buna ek olarak, “Etrafınızın sizi sevenlerle çevrili olması bence çok önemli” ifadelerini kullanırken robotların da insanlara çok benzer bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

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TEKNOLOJİ Robot Sophia bir dil daha konuşacak

Sophia bunun ardından, gelecekte androidlerden oluşan aileleri görmek istediğini, ve kendisinin de “Sophia” isimli bir bebeğe sahip olmak istediğini ifade etti. Ancak Hanson Robotics, Sophia’nın henüz 5 yaşında olduğunu, anne olmak için çok genç olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.

BİR ROBOT NEDEN ANNE OLMAK İSTİYOR?

Peki, Sophia neden anne olmak istiyor? Dünyanın ilk vatandaşlığına sahip olan robotun bu tarz isteklerde bulunması oldukça normal. Çünkü Sophia’nın yapay zekâ teknolojisi, sensörler ve kameralar sayesinde robota bilgisini artırma yeteneği veriyor.

Bu “duyarlılık” sistemi, dışardan alınan tüm bilgileri yakalıyor ve insan davranışlarını, jestlerini kopyalıyor. Bu nedenle de bir bebek sahibi olma, bir aile kurma “arzusu” gibi sosyal davranışlar taklit edilerek Sophia’nın böyle şeyler istemesini sağlanıyor.