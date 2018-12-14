Hayat Rögara düşen danayı köpek kurtardı
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​Rögara düşen danayı köpek kurtardı

Rögara düşen danayı köpek kurtardı

Adana'da bir sokak köpeği, rögarın başında sürekli havladı. Köpeğin havlamasını merak edenler, mahsur kalan danayı görüp, ekiplere haber vererek kurtarılmasını sağladı. Mahsur kalan dana ekipler tarafından kepçe ile kurtarılırken, sevimli köpek bir an olsun dananın yanından ayrılmadı.

DHA
Kanala düşen inek, havlayan köpek sayesinde fark edildi.
Kanala düşen inek, havlayan köpek sayesinde fark edildi.

Adana'da Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, kime ait olduğu bilinmeyen dana, yol kenarında kapağı açık unutulan rögardan düştü.

Bu sırada bir sokak köpeği, rögarın başında havlamaya başladı. Yolda yürüyenler köpeğin yanına gelince mahsur kalmış danayı gördü.

Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Danayı düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine kepçe getirdi.

Ekipler, kepçeyle rögar kapağını kırarak genişletti. Daha sonra dana kırılan yerden halat ve vinç ile çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, korkan danayı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Sokak köpeği ise kurtarılan dananın peşinden ayrılmadı.

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