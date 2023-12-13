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Roman kahramanları festivalde buluşacak

04:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:30 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 19-21 Aralık’ta, Maltepe’deki Marmara Eğitim Köyü’nde okurla buluşacak. Bu yıl “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Romanı/Romanların Aynasında Türkiye” konusunu işleyen festival, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı’nın (İMEV) ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 100 yılda,Türk romanındaki belli başlı yazar ve eserler, festival konukları ve öğrenciler tarafından yorumlanacak. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali de özel bir etkinlikle festivalde anılacak. Roman Kahramanları Edebiyat Dergisi tarafından yaptırılan, 32 sanatçının imzasını taşıyan ve 60 tablodan oluşan resim koleksiyonu, “Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları” adıyla Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Özen Sanat Galerisi’nde sergilenecek. Sergi 18 Aralık’ta ziyarete açılacak.



#Edebiyat
#Aktüel
#Roman
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