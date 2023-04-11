Romanya’da tarihe Türkçe yolculuk.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Romanya’daki bütün müze ile ören yerlerinde bulunan bilgi notları, basılı materyaller ve sesli rehberlerde Türkçe yer alacak. Bükreş Büyükelçiliği himayelerinde Romanya Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Yunus Emre Enstitüsü tarafından Romanya genelinde uygulanacak ‘Rehberim Türkçe’ adlı projenin hazırlıklarına başlandı. 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan proje çerçevesinde Romanya’nın önemli ören yerlerinden ülkede bulunan tüm müzelere kadar Türkçe, dil seçenekleri arasında yer alacak.