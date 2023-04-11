|
Reklam
Reklam
Hayat

Romanya’da tarihe Türkçe yolculuk

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Romanya genelinde uygulanacak ‘Rehberim Türkçe’ adlı projenin hazırlıklarına başlandı.

04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Romanya’da tarihe Türkçe yolculuk.

Romanya’da tarihe Türkçe yolculuk.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Romanya’daki bütün müze ile ören yerlerinde bulunan bilgi notları, basılı materyaller ve sesli rehberlerde Türkçe yer alacak. Bükreş Büyükelçiliği himayelerinde Romanya Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Yunus Emre Enstitüsü tarafından Romanya genelinde uygulanacak ‘Rehberim Türkçe’ adlı projenin hazırlıklarına başlandı. 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan proje çerçevesinde Romanya’nın önemli ören yerlerinden ülkede bulunan tüm müzelere kadar Türkçe, dil seçenekleri arasında yer alacak.



#Romanya
#Türkçe
#Bükreş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.