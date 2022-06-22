Hayat Ronaldonun Bugattisi pert oldu
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Ronaldo’nun Bugatti’si pert oldu

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun 1.5 milyon avro değerindeki Bugatti marka otomobili kullanılamaz hale geldi.

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Ronaldo’nun Bugatti’si pert oldu
Ronaldo'nun aracı hurdaya döndü.

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun 1.5 milyon avro değerindeki Bugatti marka otomobili kullanılamaz hale geldi. İspanya’nın Mallorca şehrinde gerçekleşen kazada, aracı Ronaldo’nun korumasının kullandığı ve duvara çarptığı belirtildi. Sürücünün yaralanmadığı, ancak aracın ön bölümünün parçalandığı belirtildi.

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