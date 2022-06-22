Ronaldo’nun Bugatti’si pert oldu

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun 1.5 milyon avro değerindeki Bugatti marka otomobili kullanılamaz hale geldi. İspanya’nın Mallorca şehrinde gerçekleşen kazada, aracı Ronaldo’nun korumasının kullandığı ve duvara çarptığı belirtildi. Sürücünün yaralanmadığı, ancak aracın ön bölümünün parçalandığı belirtildi.
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