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RTÜK'ten Netflix açıklaması: Lisans başvurusu yapıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Puhu TV gibi 600'den fazla kuruluştan lisans ve izin başvurusu alındığını açıkladı. Şahin, "Netflix ve Blu TV gibi 600'den fazla kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, internet ortamında yayın için Blu TV, Puhu TV, Netflix, Turkcell, Vodafone, Digiturk, Tivibu gibi yayıncıların da aralarında bulunduğu 600 kuruluştan lisans ve izin için başvuru aldıklarını açıkladı.

600 KURULUŞ LİSANS İÇİN BAŞVURDU

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinin ardından Üst Kurul'a yapılan başvurulara ilişkin rakamları paylaştı.

  • Şahin, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık." ifadelerini kullandı.

1 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara, yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

  • Yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların, RTÜK'ten internet ortamında yayın lisansı alması zorunluluğu getirilmişti.

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