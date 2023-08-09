RTÜK'ten Tele1 ve KRT'ye 3'er kez program durdurma cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 ve KRT'ye 3'er kez program durdurma cezası verdi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı.
Power Türk ve NR1 Türk kanallarına, yayınladıkları kliplerin, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek türden olduğu ve "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.
KRT'de yayınlanan "Haftanın Panoraması" programında ise HDP/Yeşil Sol Parti ve Kürt seçmenle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken kullanılan ifadelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi.
Ülkeyi farklı bir bölgeye sahip şekilde niteleyen, terörü ve terör örgütlerini haklı gören yaklaşım nedeniyle RTÜK, KRT'ye 3 kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.