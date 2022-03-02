Ruh sağlığı bedenden daha önemli

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye’deki insan yaşamında ruhsal sağlığın mı yoksa bedensel sağlığın mı vatandaşlar için daha önemli olduğunu araştırdı. Sonuçlara göre, insanların yüzde 81,8’i ruhsal sağlığın önemli olduğunu vurgularken yüzde 18,2’si ise bedensel sağlığın önemli olduğunu belirtti.

KADINLAR DAHA ÖNEMSİYOR

Kadınların yüzde 84,7’si ruhsal sağlığın önemini vurgularken, erkeklerin ise yüzde 78,8’i ruhsal sağlık daha önemli cevabını verdi. Araştırmaya katılan gençler yüzde 85’lik bir oranla, orta ve ileri yaştaki katılımcılara göre ruhsal sağlığın önemine değer veren yaş kesimi olarak öne çıktı. Araştırmada yüksek eğitimi olan katılımcıların, daha düşük eğitimi olanlara göre ruhsal sağlığa daha fazla önem verdiği sonucuna varıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, inancın ruh sağlığı üzerinde yüzde 73,1 oranında olumlu etkisi olduğu belirlendi. İnancın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 77,4’lük kısmı 55 yaş ve üzeri katılımcılardan oluştu.

İNANCIN OLUMLU ETKİSİ VAR

Bununla birlikte, yaş arttıkça edinilen tecrübeler doğrultusunda inancın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin arttığı da tespit edildi. Ankete göre, katılımcıların yüzde 21,1’i inancın ruh sağlığına bir etkisi olmadığını, yüzde 5,8’i ise olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 69’u inancın ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunun altını çizdi.