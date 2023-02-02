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Hayat

‘Rumuz Goncagül’ yeniden

10 Ocak’ta Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnesi’nde prömiyer yapan Zafer Algöz’ün yönettiği ve Timur Selçuk’un müzikleriyle seyirciyle buluşan “Rumuz Goncagül”, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda temsillerine devam ediyor. Oktay Arayıcı’nın 1977 yılında yazdığı günümüze kadar pek çok kez sahnelenen oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete’ye, kostüm tasarımı ise Burcu Melek Bozan’a ait.

04:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zafer Algöz’ün yönettiği ve Timur Selçuk’un müzikleriyle seyirciyle buluşan “Rumuz Goncagül”, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda temsillerine devam ediyor

Zafer Algöz’ün yönettiği ve Timur Selçuk’un müzikleriyle seyirciyle buluşan “Rumuz Goncagül”, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda temsillerine devam ediyor

10 Ocak’ta Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnesi’nde prömiyer yapan Zafer Algöz’ün yönettiği ve Timur Selçuk’un müzikleriyle seyirciyle buluşan “Rumuz Goncagül”, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda temsillerine devam ediyor. Oktay Arayıcı’nın 1977 yılında yazdığı günümüze kadar pek çok kez sahnelenen oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete’ye, kostüm tasarımı ise Burcu Melek Bozan’a ait. Dün akşam galasını Kadıköy Süreyya Operası’nda yapan oyun, cumartesi günü Mecidiyeköy Büyük Sahne’de sergilenecek. Çağdaş bir orta oyunu olma özelliği taşıyan oyunda; Dilek Güven, Eylem Yıldız, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş, Aydın Orak ve Buğra Kağan Kahraman oynuyor.


#Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnesi
#Zafer Algöz
#Timur Selçuk
#Tiyatro
38 dakika önce
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‘Rumuz Goncagül’ yeniden
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