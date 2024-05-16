Rüya’dan Berzah’a Derviş Zaim sanatı

Zaim’in “Berzah” adlı enstalasyon-performansı, Rüya adlı sinema filmi ile başlayan ve Rüyet romanı ile devam eden birbiri ile ilintili ama farklı disiplinlerdeki eserlerine çağdaş sanat alanından bir halka eklemeyi amaçlıyor. Performans, ARKHE tarafından Eklektik Manifest adlı Lefkoşa Bienaline Giriş projesinin parçası olarak kentteki Çağlayan Parkı’nda 8 Haziran’da sergilenecek. Derviş Zaim, Berzah adını verdiği girişimini, muhafaza etme, ölümlülük, geçicilik üzerine düşünme ve hissetme daveti olarak nitelendiriyor.