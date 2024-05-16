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Hayat

Rüya’dan Berzah’a Derviş Zaim sanatı

Derviş Zaim, sinema ve edebiyattan sonra kariyerinin ilk çağdaş sanat niteliğini taşıyan bir enstalasyon-performans ile Arkhe tarafından düzenlenen Eklektik Manifest’te yer almaya hazırlanıyor.

04:00 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:54 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Derviş Zaim.
Derviş Zaim.

Zaim’in “Berzah” adlı enstalasyon-performansı, Rüya adlı sinema filmi ile başlayan ve Rüyet romanı ile devam eden birbiri ile ilintili ama farklı disiplinlerdeki eserlerine çağdaş sanat alanından bir halka eklemeyi amaçlıyor. Performans, ARKHE tarafından Eklektik Manifest adlı Lefkoşa Bienaline Giriş projesinin parçası olarak kentteki Çağlayan Parkı’nda 8 Haziran’da sergilenecek. Derviş Zaim, Berzah adını verdiği girişimini, muhafaza etme, ölümlülük, geçicilik üzerine düşünme ve hissetme daveti olarak nitelendiriyor.



#Aktüel
#Sanat
#Performans
#Derviş Zaim
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