Rüzgar Türbini Hakkında Her Şey

Yenilebilir enerji sistemleri adından da anlaşılacağı üzere sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen enerjiler ve fosil yakıtlar ile kıyaslandığında çevreye zarar vermeyen ekolojik dengeye zarar vermeyen enerji tipleri. Bu enerji tiplerinin başlıca olanları güneş rüzgar, jeotermal, biokütle ve hidrogüç. Yakın tarihte belki bu kapsam genişleyecek ama şimdilik en sık kullanılanlar bunlar. Bu sistemler içinde adını çocukların efsane oyuncağı olan rüzgar gülünden alan ve görüntü olarak ona benzeyen rüzgar türbini ana bileşeni olan rüzgar enerjisi sistemleri başka bir yere sahip.

Rüzgar Enerjisinin Yenilebilir Enerji Sistemlerindeki Yeri

Üstte de ifade edildiği gibirüzgar türbinimajör parçası olan rüzgar enerjisi sistemleri yenilebilir enerji sistemlerinde başka bir yere sahip. Güneş enerjisi ve jeotermal enerjisi sistemleri ile kıyaslandığında ülkemiz ölçeğinde ele aldığımızda çok daha spesifik. Bunun en temel nedeni de ülkemiz bir güneş cenneti ve yine jeolojik yapısından dolayı termal açıdan oldukça zengin ve yıllardır ülkemizde güneşten de termal kaynaklardan fazlasıyla yararlanılıyor ama rüzgar konusu oldukça yeni.

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Yeni olmasına rağmen devletimizin verdiği teşvikler, kurulum açısından kolaylığı, kapasiteye göre ihtiyacının belirlenmesi nedeniyle oldukça avantajlı olan bir enerji biçimi. Tıpkı diğer yenilebilir enerji sistemlerinde olduğu gibi temiz enerji ve fosil yakıtlarının tüketilmesinin azaltılması noktasında da ciddi avantajlar sağladığı kesin. Alaçatı ve Çanakkale kıyılarında görüntüleri ile özel bir hoşluk yaratan rüzgar türbinleri giderek tüm ülkemizde hızla artan biçimde yaygınlaşıyor.

Rüzgar Türbini Kurulumunda Bilinmesi Gerekenler

Rüzgar türbinikurdurmaya karar veren dikkat etmesi gereken temel hususlar şunlardır:

Sistemi kuracak firmanın bu alandaki yetkinliğini, garanti koşullarını, yedek parça ve servis olanaklarını bünyesinde çalışan mühendislerin bu alanda eğitim alıp almadığını mutlaka bilmeli ve kendisi için en uygun hizmeti verebilecek olan firmayı tercih etmelidir.

Sistem kurulmadan önce rüzgar atlasına bakılmalı ve kurulmak istenen alan bu sistem için asgari yeterlilikleri karşılıyor mu öğrenilmelidir.

Ne tür bir santral gereksiniminiz olduğu bilinmelidir.

Her ne kadar çevre dostu bir sistem de olsa kuş yolları üzerinde olmayacak biçimde sistemlerin kurulması gerektiği asla atlanmamalıdır zira dünyanın birçok yerinde kuş yolları üzerine kurulduğunda kuşların ölümüne neden olabilmektedirler ki bu da sistemin kendi mantığına aykırı olan bir durumdur.

Rüzgar Türbini Konusunda Diğer Hususlar

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Tüm bu bilgiler eşliğinde son derece hoş ve size uygun bir tasarım seçilerek rüzgar türbiniseçilerek kurulumu sağlanabilir ve kendi elektriğinizi zahmetsizce kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak burada işin ekonomik boyutu asla göz ardı edilmemelidir zira rüzgar enerjisi sistemleri diğer yenilebilir enerji sistemleri ile kıyaslandığında maliyeti daha yüksek olan sistemler olduğundan gereksinimlerinize en uygun olan ve maliyetlerin en düşük olduğu sistemlerin kurulması çok önemlidir. O yüzden de gerekir ise bu alanda danışmanlık yapan enerji uzmanlarına ve/veya enerji danışmanlık firmalarına danışılmalı ve doğru bir fizibilite yapıldıktan sonra bu yatırım yapılmalıdır.