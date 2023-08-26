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Hayat

Sabancı ailesine denizde kaza şoku

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı tatilde oldukları Yunanistan’da denize açıldıkları zodyak botla kaza yaptı. Ali Sabancı Leros’taki bir hastanede ameliyata alınıp entübe edilmesinin ardından önce Bodrum’a oradan da uçakla İstanbul’a getirilerek tedavi altına alındı. Vuslat Doğan Sabancı’nın ise genel durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

04:00 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı.

Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı.

Ünlü iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı tatilde oldukları Yunanistan’da zodyak botla kaza yaptı. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum’a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı Yunanistan Leros’ta bulunan bir hastanede İstanbul’dan getirilen özel bir ekip tarafından ameliyat edilip entübe edildi. İç organlarında hasar olan Sabancı çifti, Bodrum’a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift, deniz ambulansı ile Turgutreis Marina’ya getirildi.

İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Sağlık ekiplerince karşılanan Ali Sabancı, Bodrum Turgutreis Limanı’ndan hava ambulansı ile İstanbul’a, Amerikan Hastanesi’ne sevk edildi. Genel durumu iyi olan Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla Bodrum’dan İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’na getirildi.Buradan kara ambulansıyla eşinin bulunduğu hastaneye nakledilen Vuslat Doğan Sabancı tedavi altına alındı. Öte yandan, çiftin bazı yakınlarının da özel jetle havalimanına geldiği görüldü. Çiftin tedavisi devam ediyor. Yunanistan yerel basını sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAKAN KOCA BİLGİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumları hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Koca “İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir Deniz Kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.


Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi: Çift ağır yaralandı
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi: Çift ağır yaralandı

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyak botla kayalıklara çarparak kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sırasında çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali de yanlarındaydı, iki isim kazadan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtuldu. Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı. Esas Holding, Sabancı çiftinin tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklamasını yaptı. Öte yandan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bulunduğu zodyak deniz motorundan ilk görüntüleri Yunan medyası paylaştı.


#Ali Sabancı
#Vuslat Doğan Sabancı
#Bot kazası
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