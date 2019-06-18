Hayat Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı
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Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde filografi sanatını öğrenen kadınlar, yaptıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Haber Merkezi IHA
kurs hocası Nâgihan Karyağmaz, kendisinin de OSMEK kurslarından yetiştiğini söyledi.
kurs hocası Nâgihan Karyağmaz, kendisinin de OSMEK kurslarından yetiştiğini söyledi.

Vatandaşların meslekî ve sosyal gelişimine katkı sağlamak maksadıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan kursiyerler, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda açtıkları filografi sergisi ile ziyaretçileri büyüledi. Hat sanatı, müzik âletleri, çeşitli amblemler ve çiçeklerin konu edildiği serginin açılışında konuşan kurs hocası Nâgihan Karyağmaz, kendisinin de OSMEK kurslarından yetiştiğini söyledi.

Kursiyerleri ile birlikte omuz omuza vererek güzel bir işe imza attıklarını belirten Karyağmaz, “Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatını, yıl boyunca Seyyid Usûl ve Soğanlı Kültür Merkezi’nde kursiyerlerimize öğrettik. Kadınlarımız bu süreçte sosyalleşme imkanı bularak, hem meslek öğrendiler, hem de terapi gördüler. En önemlisi kendilerini değerli hissettiler. 120 saat modüllü eğitimimizde üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubu ve cinsiyetten kursiyer bulunuyor. Çoğunun hobi amaçlı geldiği kursta, çalışmalarını başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını alıyor. Aynı zamanda kursiyerlerimiz el emekleri ile aile bütçelerine katkı sağlıyor” dedi.

Stres atmak maksadıyla filografi kursuna geldiğini ifade eden 60 yaşındaki Şerife İlçin ise, “Arkadaşımın tavsiyesiyle hobi olarak başladığım eğitimim, sergiyle taçlandı. Filografi her hanımın yapabileceği, mutlu olacağı bir sanat. Her tabloya başlarken duyulan heyecan ve sonrasında ortaya çıkan eserin verdiği mutluluk tarifsiz. Sanatla uğraşmanın yaşı olmaz. Kimse evde boş oturmasın. Önümüzdeki dönemde inşallah rölyef kursuna başlayacağım. Belediye bünyesinde açılan kurslara herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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Açılış kurdelâsının kesilmesinin ardından sergiyi gezen kursiyerler, sergi sonunda kendilerine böyle bir fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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