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Hayat

Sabri Ülker Vakfı’ndan yeni kitap

Gıda, beslenme ve sağlık alanında projeler geliştiren Sabri Ülker Vakfı, sağlıklı yaşam rehberi olacak bir kitap çıkardı.

04:00 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:54 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

“Yeme Psikolojisi- Biyolojiden Kültür ve Politikaya” kitabı, insanlar neden yiyeceğe bu kadar ilgi duyar, bu ilgi sadece insanlara mı özgü sorularına yanıt arıyor. Eserde yeme bozukluklarının neden olduğu sorunlar ve çözüm önerileri de yer alıyor. Prof.Dr. Emily Crews Splane, Prof.Dr.Neil E.Rowlad ve Doç.Dr. Anaya Mitra’nın kaleme aldığı kitabı dilimize Buket Sözan çevirdi. Vakfın Akademik ve Popüler Bilim kategorisi arasındaki esere, tüm kitabevlerinden ulaşılabilir.



#Beslenme
#Gıda
#Sağlık
#Sabri Ülker
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