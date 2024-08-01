Sabri Ülker Vakfı’ndan yeni kitap

“Yeme Psikolojisi- Biyolojiden Kültür ve Politikaya” kitabı, insanlar neden yiyeceğe bu kadar ilgi duyar, bu ilgi sadece insanlara mı özgü sorularına yanıt arıyor. Eserde yeme bozukluklarının neden olduğu sorunlar ve çözüm önerileri de yer alıyor. Prof.Dr. Emily Crews Splane, Prof.Dr.Neil E.Rowlad ve Doç.Dr. Anaya Mitra’nın kaleme aldığı kitabı dilimize Buket Sözan çevirdi. Vakfın Akademik ve Popüler Bilim kategorisi arasındaki esere, tüm kitabevlerinden ulaşılabilir.