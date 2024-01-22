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Sadakataşı 15 ilde kış yardımları gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği, yurtiçi kış yardımları kapsamında deprem bölgeleri başta olmak üzere 15 ilde kömür, bot ve mont dağıtımları gerçekleştirdi.

16:21 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte yardım çalışmalarına başlayan Sadakataşı geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen illerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir tarafında ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımları ulaştırdı.


3200 çocuğa bot ve mont


Kış çalışmalarını ‘‘Bu Kış Kalpler İyilikle Isınsın’’ çağrısıyla sürdüren Sadakataşı ekipleri tarafından 15 ilde gerçekleştirilen dağıtımlarda 3200 ilköğretim öğrencisine bot ve mont hediye edildi.



1800 aileye kış yardımı


Yardım çalışmalarının devamında Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı, Siirt, Ankara, Bursa, Hatay, Adana, Adıyaman, Manisa, Diyarbakır, Elâzığ, Kilis, Gaziantep ve İstanbul’da yaşayan ihtiyaç sahibi 1800 aileye birer ton kömür dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek kış ayları boyunca yurtiçinde yardım çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecek.



Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kış kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca KIŞ yazıp 6780’e SMS göndererek 20 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.


#Sadakataşı
#yardım
#dernek
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