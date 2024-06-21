Sadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı

Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘İyiliğe Hisse’’ çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 22 bin 769 hissenin kesim ve dağıtımını gerçekleştirdi. Bölgelere giden Sadakataşı ekipleri 6 bin çocuğa da bayramlık kıyafetler hediye etti.
YURTİÇİ KURBAN ORGANİZASYONU
GAZZE’YE 1800 HİSSE KURBAN
'6 BİN ÇOCUĞA BAYRAMLIK HEDİYE ETTİK'
Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal kurban faaliyetleri ile ilgili yaptığı açıklamada; ‘‘Dernek olarak 15 yıldır İslam coğrafyalarında kurban faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bul yıl da bağışçılarımızdan aldığımız kurban emanetlerini 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Altı bin çocuğumuza da bayramlık kıyafetler hediye ettik. Bizlere destek olan hayırseverlere teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.
NERELERDE KURBAN KESİLDİ?
Derneğin kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ve Gazze ile birlikte 30 ülkede gerçekleşti.