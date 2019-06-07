Sadakataşı balık tutmayı öğretiyor

Sadakataşı Derneği, Bangladeş’te bulunan mülteci kamplarında gerçekleştirdiği Gelir Temini Projesi ile Arakanlıların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için destekte bulunuyor. Sadakataşı, mülteci kamplarında yaşamlarını sürdüren Arakanlılara düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan Gelir Temini Projesiyle destek olmaya devam ediyor.

Myanmar askerlerinin ve Budist milliyetçilerin başlattığı saldırılar sonrası yaklaşık 2 milyon Arakanlı komşu ülke Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldı. Saldırıların insani krize dönüştüğü tarihten itibaren bölgede yardım faaliyetlerine başlayan Sadakataşı Derneği, Bangladeş’e sığınan mültecilere hayatın her alanında katkı sağlamaya devam ediyor.

400 DİKİŞ MAKİNASI

Cox’s Bazaar’da bulunan mülteci kamplarında Sadakataşı Derneği yoksul ailelerin geçimlerini sağlamaları ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları için insan taşıma aracı olan rikşa, yük taşıma aracı olan van ve kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için dikiş makinası dağıtımları gerçekleştiriyor. Hanımların el becerileriyle tekstil ürünleri üretip bunları satmak suretiyle aile ekonomisine katkıda bulunmaları amaçlayan Gelir Temini Projesi kapsamında 400 dikiş makinası hediye edildi.

RİKŞA VE VAN DAĞITIMI

Gelir Temini Projesi devamında bölgede bulunan Sadakataşı ekipleri ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan ve insan taşımacılığında kullanılan 60 adet rikşa ve yük taşımacılığında kullanılan 30 adet van tarzı aracı mülteci ailelere teslim etti. Bölgede zorlu şartlarda yaşayan Arakanlı Mülteciler aileler bu projeler ile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

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