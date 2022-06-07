Sadakataşı kurban faaliyetlerini 35 ülkede yapacak

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Kurban Yeryüzüne Armağan" çağrısıyla organizasyon başlatıldı. Bu kapsamda 35 ülke ve 100'ün üzerindeki bölgede 25 bin hisse kurban kesilecek.

Kurban hisse bedeli için bu yıl 4 ayrı fiyat kategorisi yapıldı. Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için bin 250, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge için 2 bin, Balkanlar ve Ortadoğu'nun olduğu üçüncü bölge için 3 bin, Filistin, Irak, İspanya ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için de 5 bin lira olarak belirlendi.

Kurban hisse bağışı için derneğin genel merkezine gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesaplarına ulaşarak online olarak bağış yapılabilecek.

REKLAM

HAYAT Diyanetin vekaletle kurban kesim fiyatı belli oldu

ÖZGÜN Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?