Hayat Sadakataşı yurtiçi kış yardımlarını sürdürüyor
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Sadakataşı yurtiçi kış yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, kış yardımları kapsamında Almanya Islamic Relief yardım kuruluşunun destekleriyle birlikte yurtiçinde beş ilde kömür, bot, mont ve market kartı dağıtımı gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı yurtiçi kış yardımlarını sürdürüyor
​Sadakataşı yurtiçi kış yardımlarını sürdürüyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yardım çalışmalarına başlayan Sadakataşı Derneği, Almanya Islamic Relief kurumu ile birlikte Ankara, Bursa, Kars, Ağrı ve Siirt’te yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımları ulaştırdı.

400 çocuğa bot ve mont

Sadakataşı Derneği ve Almanya Islamic Relief kurumlarının gönüllülerinin katılımlarıyla 5 ilde gerçekleştirilen dağıtımlarda 400 ilköğretim öğrencisine bot ve mont hediye edildi.

200 aileye kış yardımı

Yardım çalışmalarının devamında Ağrı, Siirt, Ankara ve Bursa’da yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye birer ton kömür ve 500 TL değerinde market kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek kış ayları boyunca yurtiçinde yardım çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecek.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

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