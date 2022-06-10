​Sadakataşı’ndan 35 ülkede kurban faaliyeti

Kurban organizasyonunu bu yıl 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirecek olan Sadakataşı, 25 bin hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyor.

Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 11 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek. Her yıl daha fazla ülke ve insana ulaşan Sadakataşı, bu Kurban Bayramı’nda da yeni coğrafyalara yardım ulaştırmaya devam edecek.

Hisse bedeli 1250 TL

Kurban hisse bedeli Sadakataşı tarafından bu yıl 4 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirlendi. Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 1250 TL, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 2000 TL, Balkanlar ve Ortadoğu’nun olduğu üçüncü bölge 3000 TL, Filistin, Irak, İspanya ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 5000 TL olarak belirlendi.

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Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı’na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Nerelerde kurban kesilecek?

Sadakataşı tarafından ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla başlatılan kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirilecek.

Orta Doğu; Suriye, Irak, Lübnan, Filistin (Gazze ve Kudüs) ve Yemen

Avrupa; Macaristan, Kıbrıs, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, İspanya ve Kuzey Makedonya

Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Senegal, Etiyopya, Benin, Gana, Togo, Nijer, Burkina Faso ve Tanzanya

Asya; Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Filipinler Moro, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka

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Geçen yıl neler yapıldı?

2021 Kurban organizasyonunu ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla 4 kıta 32 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı 18.761 hisse kurbanı 800 binden fazla kişiye ulaştırdı.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?