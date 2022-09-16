Hayat Sadakataşından İdlibe acil yardım çağrısı
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Sadakataşı’ndan İdlib’e acil yardım çağrısı

Sadakataşı Derneği, milyonlarca mültecinin yaşadığı İdlib’e acil yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bölgede bulunan dernek ekibi mülteci ailelere un, bebek bisküvisi ve yaşam paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı’ndan İdlib’e acil yardım çağrısı
​Sadakataşı’ndan İdlib’e acil yardım çağrısı.

Yardım çalışmaları kapsamında dernek başkan yardımcısı Cevdet Hasbal koordinasyonunda İdlib’de bulunan Sadakataşı ekibi kamplarda yaşayan mülteci ailelere yaşam paketi, bebek bisküvisi ve un ulaştırdı.

Yaşam paketi dağıtımı

Kamplarda en temel hizmetlerden mahrum yaşayan 200 mülteci aileye bölgede bulunan dernek ekibi tarafından terlik, sandalet, tişört ve iç çamaşırından oluşan yaşam paketi dağıtımı yapıldı. Yardım çalışmalarının devamında 300 aileye bebek bisküvisi ulaştırıldı.

Bin aileye un

Hava saldırıları sonrasında İdlib’de bulunan birçok fırın kullanılamaz hale geldi. Ekmek üretiminin kısıtlı olduğu bölgede Sadakataşı yardım ekibi tarafından bin aileye un dağıtımı yapıldı.

Mülteciler en temel ihtiyaçlardan mahrum

Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan İdlib’de alt yapı çökmüş durumda. Bölgede yaşayan mülteciler en temel insani ihtiyaçlarını ne yazık ki karşılayamıyor. Bağışçılarımızın destekleriyle bugün bölgeye un, yaşam seti ve bebek bisküvisi ulaştırdık’’ ifadelerini kullandı.

  • Destek olmak için
  • Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İDLİB yazıp 2989’a göndererek 10 TL destek olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonuna ulaşabilirsiniz.
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