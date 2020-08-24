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Hayat Sadakataşından Sri Lankada balıkçı teknesi dağıtımı
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Sadakataşı’ndan Sri Lanka’da balıkçı teknesi dağıtımı

Sadakataşı Derneği, Gelir Temini Projeleri kapsamında Sri Lanka’nın Mutur bölgesinde yaşayan 10 aileye balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemeleri ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da 10 aileye balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemeleri ulaştırdı.
Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da 10 aileye balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemeleri ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, Sri Lanka’nın Mutur bölgesinde yoksul bölge halkının yaşamlarını idame ettirebilmeleri için balıkçı teknesi ve gerekli ekipmanların dağıtımlarını sürdürüyor.

Dernek, zorlu şartlarda yaşayan Sri Lankalı Müslümanlara düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan Gelir Temini Projeleriyle destek olmayı sürdürüyor.

Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da Gelir Temini Projeleriyle desteklerini sürdürüyor.

10 aileye balıkçı teknesi

  • Ada ülkesi olan Sri Lanka’da balıkçılık insanların geçimlerini sağlamalarında önemli bir yer teşkil ediyor. Yoksul bölge halkının gelir elde etmesi için dernek tarafından ilk etapta geçen yıl 30 aileye balıkçı teknesi dağıtılmıştı. Son yapılan dağıtımlar ile birlikte bölgede balıkçılık alanında istihdam oranı arttırıldı.

Bölgede balıkçılık alanında istihdam oranı arttırıldı.

Günlük kazanç 30 dolar

Ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan balıkçı tekneleri ile bölge de zorlu şartlar altında yaşayan aileler ev ekonomisine katkıda bulunacaklar. Dağıtımı yapılan tekneler ile birlikte Sri Lankalılar günde yaklaşık 25 kilogram balık tutarak 30 dolar civarı gelir elde edebilecekler.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dünyanın dört bir tarafında yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara dernek olarak düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Bu yardımların yanına insanlara mesleki eğitim vererek düzenli gelir sağlamaları amacıyla geçen yıl ‘Gelir Temini Projesi’ni hayata geçirdik. Birçok coğrafyada farklı mesleki alanlarda yaptığımız projeyle birlikte önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine geçimlerini sağlamaları için gerekli ürünleri teslim ediyoruz. Bugün de Sri Lanka’nın Mutur bölgesinde balıkçılık yapabilmeleri için 10 aileye tekne ve gerekli materyal dağıtımı gerçekleştirdik. Gelir Temini Projelerini birçok ülkede sürdürmeye devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Siz de Sadakataşı’nın başlatmış olduğu gelir temini projelerine destek olmak için ‘‘GELİRTEMİNİ’’ yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. Banka hesap numaralarına ulaşmak için www.sadakatasi.org.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.

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