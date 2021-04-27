​Sadece bu minareden ezan okunuyor

Endülüs döneminde (711-1492) İspanya’daki son İslam toprağı olan Granada, tarihi önemiyle Müslümanlar için özel değerini koruyan bir kent olmaya devam ediyor. İspanya’daki yaklaşık 2 milyon Müslüman nüfusun 36 bininin yaşadığı Granada, farklı din mensuplarının bir arada yaşadığı en güzel örneklerden biri olarak gösteriliyor. Granada’nın en çok turist çeken bölgesi olan, Orta Çağ’dan kalma Müslüman mahallesi Albacin, aynı zamanda 2003 yılında inşa edilen Ulu Cami ile de öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Kovid-19 salgını öncesinde her yıl 3,5 milyon turistin ziyaret ettiği, Endülüs İslam Devleti döneminde inşa edilen El Hamra Sarayı’nı karşısına alan Ulu Cami, İspanya’da mevcut durumda ezanın minareden yüksek sesle okunabildiği tek cami olarak biliniyor.

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HAYAT Hep aynı senaryo

HER CUMA BİRİ MÜSLÜMAN OLUYOR

İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo, “Granada’da yaşayan Müslümanlar olarak hiçbir ön yargı ile karşılaşmıyoruz. Mesela ezanı, minareden yüksek sesle okuyabiliyoruz. Tüm İspanya’da bu şekilde ezanın okunduğu tek camiyiz. Etrafımızdaki tüm komşular bundan hoşlanıyor. Hatta bazen dinlemek için balkonlarına bile çıkıyorlar” dedi. İslam’ın son dönemde İspanya’da oldukça hızlı yükseldiğini anlatan Del Pozo, şunları kaydetti: “İslam’ın parıldayan bir döneminin bu topraklarda geçtiğini ve sonrasında maalesef tamamen yok edildiğini, o dönemde Müslümanlar için hayatın yaşanmaz hale getirildiğini ve sonunda İslam’ın ortadan kaldırıldığını biliyoruz. Şu anda ise neredeyse her cuma günü şahadet getirip Müslüman olan bir kişi var. İnanılmaz bir açılım süreci yaşıyoruz. Granada’da 3 bine yakın Müslüman olan İspanyol var. El Hamra Sarayı’nın karşısında, bu kadar anlamlı bir yer de camimiz olmasından dolayı da gururluyuz.”

Avlulara sofra kuruluyor

Kovid-19 salgınından dolayı Ramazan etkinliklerinde bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen Del Pozo, “Normalde, buraya özgü olan çorba, ekmek ve herkesin evlerinden getirdiği yiyeceklerle yapılan toplu iftarlar bu yıl yapılmıyor. Bu yıl cami yönetimi olarak, geniş avlusu olan ailelere maddi yardımda bulunarak avlularında, bahçelerinde komşularını davet edebilecekleri iftarlar yapmalarını sağlıyoruz” dedi.