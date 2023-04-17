|
Reklam
Reklam
Hayat

Safa Önal onur gecesini terk etti

04:00 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Törende konuşmak için uzun süre bekletilen 93 yaşındaki Safa Önal, ödülünü almadan etkinlikten ayrıldı.

Törende konuşmak için uzun süre bekletilen 93 yaşındaki Safa Önal, ödülünü almadan etkinlikten ayrıldı.

2005 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na en fazla filme çekilmiş senaryo sahibi kişi olarak giren usta senarist Safa Önal için önceki akşam onur gecesi düzenledi. SENARİSTBİR tarafından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türk sinemasından önemli isimler katıldı. Programda Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’in telgrafı okunurken salondakiler tepki gösterdi. Söz alan Önal, “Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen ilk kişi Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent Bey’dir. Onunla başladı. O bu işin üzerine gitti. Anlayışla ve ciddiyetle bizim meselelerimizi takip etti” dedi. 93 yaşındaki Önal, konuşmak için uzun süre bekletilmesinden şikayet ederek, ödülünü almadan etkinliği terk etti.



#Sanat
#Guinness Rekorlar Kitabı
#Safa Önal
12 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.