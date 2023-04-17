Safa Önal onur gecesini terk etti

2005 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na en fazla filme çekilmiş senaryo sahibi kişi olarak giren usta senarist Safa Önal için önceki akşam onur gecesi düzenledi. SENARİSTBİR tarafından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türk sinemasından önemli isimler katıldı. Programda Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’in telgrafı okunurken salondakiler tepki gösterdi. Söz alan Önal, “Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen ilk kişi Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent Bey’dir. Onunla başladı. O bu işin üzerine gitti. Anlayışla ve ciddiyetle bizim meselelerimizi takip etti” dedi. 93 yaşındaki Önal, konuşmak için uzun süre bekletilmesinden şikayet ederek, ödülünü almadan etkinliği terk etti.