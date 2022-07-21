Sagalassos’u bir de buradan izleyin

Sanatçı Murat Germen’in arkeoloji ve çağdaş sanatı bir araya getiren “Sagalassos’u İzlemek” adlı sergisi, Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda ziyarete açıldı. Sagalassos Vakfının girişimiyle 2019’da gerçekleştirilen grup sergisine katılan sanatçılar arasında yer aldığını söyleyen Germen, bu yıl yeniden antik kent Sagalassos’a giderek sergideki fotoğrafları çektiğini anlattı. Bozlu Art Project’in 2019’da düzenlediği “Sagalassos İçin” başlıklı karma sergi projesinin devamı niteliğindeki sergide, yerden ve drone ile havadan çekilen 20’den fazla fotoğraf ve enstalasyon yer alıyor. Burdur’un Ağlasun ilçesinde yer alan ve 2009’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Sagalassos’un tanınırlığını artırmak ve arkeolojik kazı çalışmalarına maddi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sergi, 27 Ağustos’a kadar görülebilecek.

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