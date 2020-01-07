Sağanak ve kara teslim

Türkiye, haftaya şiddetli sağanak ve kar yağışı ile uyandı. Yurdun geneli şiddetli yağışa teslim oldu. Kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterdi. Ankara kara teslim olurken, İstanbul’da kuvvetli fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Bugün ve yarın devam edecek yağışlar perşembe günü etkisini azaltacak. Cuma ve cumartesi ise Karadeniz bölgesi hariç diğer bölgelerde yer yer güneş yüzünü gösterecek.

İSTANBUL TRAFİĞİ FELÇ

İstanbul Topkapı Altgeçidi

İstanbul’da önceki akşam başlayan fırtına ve sağanak dün aralıksız sürdü. Rüzgar hızının yer yer 100 km’ye ulaştığı İstanbul’da, Silivri’deki bir binanın çatısı uçtu. Metrekareye 36.3 kilogram yağış düşen kentte Beykoz ve Eyüpsultan metrekareye 74, Şişli ve Tuzla ise 68 kilogram yağış aldı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Kentte % 33’ler seviye sine gerileyen baraj doluluk oranı birkaç günde % 40 seviyesine yaklaştı. Şiddetli yağışlar İstanbul trafiğini de felç etti. Megakentte trafik yoğunluğu % 80’e kadar çıktı. Küçükçekmece’de TEM bağlantı yolunu su bastı, Sarıyer’de yollar göle döndü, tıkanan kanallar yüzünden Topkapı altgeçidi sular altında kaldı. Tramvay yollarında yer yer göllenme oluştu. Fırtına nedeniyle Marmara’da Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri aksadı. İDO ve BUDO’nun bugün yapılacak bazı seferleri de iptal edildi.

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YOLLAR KAPANDI

Eskişehir

Kırklareli, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Bursa’nın yüksek kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bolu, Karabük ve Kütahya beyaza büründü. Kar yağışı sebebiyle şehirlerarası yollarda ulaşım aksadı. Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu, Adıyaman’da 70 cm, Eskişehir’de ise 40 cm ölçüldü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Tunceli ve Erzincan’da 132, Sivas’ta 150, Adıyaman’da 130, Elazığ’da 42, Malatya’da 32 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamadı. Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürerken; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’ün ise yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği duyuruldu.

ANKARA KAR ALTINDA

Ankara’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini arttırdı. Zaman zaman tipiye dönen kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, sokaklar buz pistine döndü. Kış lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut’ta kaygan yollar nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Yenimahalle’de yokuş çıkan bir dolmuş sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kayarak kaldırıma çıktı. Panik içinde kendini dışarı atan bir yolcu yaralandı.

Okullar tatil

Etkili kar yağışı ve fırtına nedeniyle Manisa, Karabük, Balıkesir, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Çankırı, Çanakkale, Sivas, Bilecik ve Isparta’nın bazı ilçeleri ile Eskişehir ve Kütahya’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime dün ara verildi. Okulları tatil edilen çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı. Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçeleri ile Mersin Gülnar’da okullar bugün de tatil edildi.

Göle -27’yi gördü

Antalya

Doğu Anadolu Bölgesi önceki gece buz kesti. Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 27 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Sivas’ta da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Metrekareye 174 kilogram yağış düşen Antalya’da fırtına ve hortum tarım alanlarını vurdu. Serik’te dere taşkınları yaşandı, seraları su bastı. Fırtına sebebiyle Kırklareli’de ağaçlar devrildi, Edirne Enez’e bağlı Gülçavuş köyü camisinin minaresi yıkıldı.

Evsizleri bildirin

İstanbul Valiliği, soğuk hava ve olumsuz hava koşullarıyla birlikte sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımı ve korunmasıyla ilgili ek önlemler aldı. Sokakta yaşayanların kötü hava şartlarından korunması ve bakım altına alınmaları için tüm vatandaşların polis, zabıta veya sosyal hizmet ekiplerine yardımcı olmaları, ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatlarını arayarak bu kişilerin bulundukları yerleri bildirmeleri konusunda duyarlı olmaları istendi.