Sağcı Menderes’in solcu avukatı belgesel projesi için ön prodüksiyon çalışmaları başladı. 27 Mayıs İhtilali’nde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun yasağına rağmen Yassıada duruşmalarında Adnan Menderes'i savunan Orhan ve Burhan Apaydın kardeşlerin hikayesini anlatan belgesel, bir döneme de ışık tutacak. Türkiye tarihindeki dönüm noktalarından birine odaklanan belgeselin yapımcılığını Baran Mayda üstleniyor. Projenin konsept danışmanlığını Yasin Aktay yaparken, Orhan Apaydın’ın oğlu Hüseyin Apaydın sunuculuğuyla belgesele derin ve anlamlı bir bakış katacak. Tarihin önemli detaylarını gerçek tanık ve mekânlarla tozlu raflardan çıkaracak proje şimdiden merak uyandırdı. Temmuz ayında çekimlerine başlanacak yapım için geri sayım zamanı.

GÜNDEM Beni darbeciler bu hale getirdi