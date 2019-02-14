Sağlık Bakanı Koca: İlaç sıkıntısı ortadan kalkacak

Bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların ilaç ile ilgili yaşadıkları sıkıntılarda direk kendileriyle iletişime geçmeleri halinde bizzat ilgileneceğini söyledi.

İlaca erişim ile ilgili yaşanan sıkıntılarını sonlandıracaklarını ifade eden Koca, vatandaşı zora sokan her turlu durumun ortadan kaldırılacağını belirtti.

Şehir Hastanelerini markalaştırmak istediklerini de söyleyen Koca, "8 branş hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 623 olacak" dedi.

Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralıların Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğunu belirten Koca, "14 hastadan 4 hastası taburcu edildi. 10 hastamızın tedavisi devam ediyor. 6'sı yoğun bakımda. 4'ü de serviste kontrol ediliyorlar" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul'da gerçekleştirdiği programa ilişkin de bilgiler veren Koca, "36 ülke bu toplantıya iştirak etti. Toplantıda ülkemizde sığınmacı durumunda olan mültecilere sağlık hizmeti verdiğimizi anlattık" dedi.

GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca: 13 hastanın 7'si yoğun bakımda, 6'sı serviste