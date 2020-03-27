Hayat Sağlık Bakanı Koca liderliğinde Bilim Kurulu toplandı
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Sağlık Bakanı Koca liderliğinde Bilim Kurulu toplandı

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplandı. Bakan Koca, 19:15'te açıklama yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.

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