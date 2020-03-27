Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan son dakika açıklamalar: 17 hastamızı kaybettik, toplam ölü sayısı 92'ye çıktı, yeni tavsiye karaları alındı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yaptı.

OYNAT 00:52 Bakan Koca: Bugün kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam can kaybımız 92’yi buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. 47 bin 823 test, 2 bin 69 pozitif tespit ettik. 5 bin 698 oldu. Kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam 92'yi buldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir' dedi. BiP'te paylaş

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Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.

Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.

Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belkide şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim.

FOTOĞRAF 4 İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, koronavirüs (Covid-19) şüphesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının koronavirüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak. Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Sultangazi’de evinde ölü bulunan kadında koronavirüs şüphesi İstanbul Sultangazi'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde korona virüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının korona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak. BiP'te paylaş

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17 hastamızı daha kaybettik

Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 75030 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik.

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Şehir karantinaları var mı?

33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili, hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan. Bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı teması olan genç. Ailede yakın çevresinde benzer yoğun bakım şartlarında tedavisi olan 3. bir hastamız daha oldu. Sağlık çalışanımız 5-6 yaşlarından beri tedavisi devam edene önemli kronik hastalıkları olan birisi. O temasla virüsü kapıyor. Ondan öncede ateşini olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimal mevsimsel gribi vardı ve virüse yakalanmasıyla ağır seyrediyor. 59 yaşında birine daha temas ediyor ve o kişiyi de hayatını kaybetti. Bu salgınları yayan kişi şu an hayatta. Temasın ne kadar önlemenin gerektiğini o yüzden bu kadar detayla anlattım. O yüzden herkes virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli. Mümkün mertebe kendimizi evde izole ederek geçirmek istiyoruz. Hafif geçiriyor olabilirsiniz. Kronik hastalığı olan gençler içinde hastalığın kötü geçtiğini görebiliyoruz. Hatta başkalarına yayarak onların ölmesine neden olduğunu görüyoruz.

3 milyon 615 bin tane N95 maske dağıtıldı

Sağlık personellerimizin bu dönemde COVID-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarını da şu anda söylemek doğru değil. Ama her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 3 milyon 615 bin tane N95 maske bütün kurumlara dağıtıldı. Bu oranın ne kadar büyük olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz.

İl il vaka sayıları açıklanacak mı?

Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir. Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil.