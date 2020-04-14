​Sağlık Bakanı Koca solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet ​hastalığı olanları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Biz, hastanelerde risk altındayız, maske kullanmak zorundayız. Ama risk artık yaygın. Dışarı çıkarken siz de maske kullanmalısınız. koronavirüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.

Koca, "Solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa, Koronavirüs karşısında zayıf olduğunuzu unutmamalısınız. Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.