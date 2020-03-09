Hayat Sağlık Bakanı Koca Türkiyede şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor
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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı. Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Koronavirüs salgınının küresel bir sorun olduğunu belirten Koca, "Mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

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"Avrupa'daki vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın"

"Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır." diyen Bakan Koca, devam etti:

  • "Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum."

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"Koronavirüs konusunda başka ülkelere yardım edebilecek konumdayız"

Türkiye'nin koronavirüs konusunda başka ülkelerden alabileceği bir yardım olmadığını belirten Koca, "Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde."

"Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok"

Vatandaşların endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum olmadığının altını çizen Koca, şunları kaydetti:

  • "Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor."

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