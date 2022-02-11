Hayat Sağlık Bakanı Koca uzaktan sağlık hizmetinin detaylarını paylaştı
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca uzaktan sağlık hizmetinin detaylarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan sağlık hizmetinin başlayacağını duyurmuştu. Koca, hizmetin detaylarına ilişkin açıklamada bulunarak, hizmetin kapsamı ve altyapısına ilişkinde bilgilere verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca uzaktan sağlık hizmetinin detaylarını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uzaktan sağlık hizmeti altyapısı hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor
HAYAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Uzaktan sağlık hizmetlerinde kapsam kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek.
  • Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek."
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