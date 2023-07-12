Sağlık Bakanı Koca'dan sıcak çarpması uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre illerde bugünkü hava durumu tahmini belli oldu. Avrupa'da El Nino etkisi sürerken uzmanlar Türkiye için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. MGM'nin 12 Haziran’a ilişkin hava durumu raporuna göre birçok ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte illere göre 5 günlük hava durumu tahmini.