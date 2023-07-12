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Hayat

Sağlık Bakanı Koca'dan sıcak çarpması uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" dedi.

14:27 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, "Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur" ifadelerini kullandı.

Koca, "Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

#Fahrettin Koca
#Sıcaklık
#Hipotermi
1 saat önce
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