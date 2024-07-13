Sağlık Bakanlığından İzmir'de hayatını kaybeden hekime ilişkin açıklama: Soruşturma süreci başlatıldı

"Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız.