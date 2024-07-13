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Sağlık Bakanlığından İzmir'de hayatını kaybeden hekime ilişkin açıklama: Soruşturma süreci başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U. A. ile Mersin'de yoğun bakımda tedavisi devam eden hekim Z. S. Ç'ye ilişkin araştırma ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Bakanlığımızca, konuya ilişkin detayların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması için ivedilikle üst düzey görevlendirmeler yapılmıştır. Bir genel müdür ve bir TUK üyesinin sorumluluğunda araştırma ve soruşturma süreçleri yürütülecek olup kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

00:36 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:48 - 13/07/2024 Cumartesi
AA
Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U.A. ve Mersin'de yoğun bakım tedavisi süren hekim Z.S.Ç'ye ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sağlık çalışanlarının derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada,
"Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız.
" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, konuya ilişkin detayların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması için ivedilikle üst düzey görevlendirmeler yapılmıştır. Bir genel müdür ve bir Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesinin sorumluluğunda araştırma ve soruşturma süreçleri yürütülecek olup kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir.

Yaşanan acı hadiselerde İzmir'de hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımızın durumunu hassasiyetle takip ediyoruz."



#İzmir
#Mersin
#Sağlık Bakanlığı
#Soruşturma
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