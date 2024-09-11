Sahaflar Çarşısı Sanat Sokağı’nda

Fatih Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’nda kurulan Sahaflar Çarşısı, kitap tutkunlarına nadide eserleri, orijinal baskıları ve ilk baskı kitapları bulma fırsatı sunuyor. Fatih Belediye binasının hemen yan sokağındaki etkinlik, 15 Eylül’e kadar kitapseverleri konuk edecek. Sahaflar Çarşısı etkinliğine geçen sene de katıldığını söyleyen Aheste Sahaf’ın sahibi Altan Akkuş, etkinlikle beraber panel ve sempozyum gibi programlar düzenlenirse ilginin daha da artabileceğini ifade etti. Kitap maliyetlerinin yükselmesinin sahaflara yönelimi artırdığını aktaran Akkuş, şunları söyledi: “Sahaflıkta önemli olan müşterinin istediği kitabı bulmak değil, aradığı kitaba benzer, belki daha çok bilgi içeren diğer kitapları gösterip ona yardımcı olmak. İnternet satışıyla bu ortadan kalkıyor. Bütün araştırmacı ve akademisyenler, sahafların ellerindeki o eski kitaplardan faydalanıyor.”