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Hayat

Sahaflar Çarşısı Sanat Sokağı’nda

04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:40 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sanat Sokağı
Sanat Sokağı

Fatih Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’nda kurulan Sahaflar Çarşısı, kitap tutkunlarına nadide eserleri, orijinal baskıları ve ilk baskı kitapları bulma fırsatı sunuyor. Fatih Belediye binasının hemen yan sokağındaki etkinlik, 15 Eylül’e kadar kitapseverleri konuk edecek. Sahaflar Çarşısı etkinliğine geçen sene de katıldığını söyleyen Aheste Sahaf’ın sahibi Altan Akkuş, etkinlikle beraber panel ve sempozyum gibi programlar düzenlenirse ilginin daha da artabileceğini ifade etti. Kitap maliyetlerinin yükselmesinin sahaflara yönelimi artırdığını aktaran Akkuş, şunları söyledi: “Sahaflıkta önemli olan müşterinin istediği kitabı bulmak değil, aradığı kitaba benzer, belki daha çok bilgi içeren diğer kitapları gösterip ona yardımcı olmak. İnternet satışıyla bu ortadan kalkıyor. Bütün araştırmacı ve akademisyenler, sahafların ellerindeki o eski kitaplardan faydalanıyor.”


BÜYÜK MEYDANLARDA YAPILSA DAHA GÜZEL OLUR

Senan Sahaf’ın sahibi Cevat Besi, gerçek kitap tutkunlarının bu etkinlikleri takip ettiğini ve önemsediğini vurgulayarak, “Sahaflıkta ilişkinin devamlılığı vardır. Bu etkinlikler yeni insanlar ve dostlar kazanmamıza vesile oluyor. Görünürlüğümüzün artması açısından yapılabilecek şeyler var. 2008’de Beyoğlu Belediyesi ile meydanlara çıkmaya başladık. Bu tür etkinliklerin arttırılması gerekiyor” dedi.


#Fatih Belediyesi
#Sahaflar Çarşısı
#Sanat Sokağı
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