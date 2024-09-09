Yahudi yönetmenden Gazze’ye destek

Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Uluslararası Film Festivali’nin 81.’si sona erdi. Venedik kentinin Lido Yarımadası’nda 28 Ağustos’ta başlayan festival, dünyanın her yerinden ünlü akımına uğrarken, gerek açılışında gerek kapanışında Gazze’yi unutmayan yönetmenlerle büyük beğeni topladı. Ödül alan pek çok ismin sahnedeki konuşmalarında, İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarını güçlü şekilde kınaması dikkat çekti.

Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere verilen “Geleceğin Aslanı” ödülünü kazanan “Familiar Touch” filminin Yahudi yönetmeni Sarah Friedland, ödülünü Gazze’de devam eden işgal nedeniyle Filistinlilere adadı. Friedland, ödül konuşmasında, Filistin halkına dayanışmasını dile getirerek, “Bu ödülü, İsrail’in Gazze’deki soykırımının 336. gününde ve işgalin 76. yılında kabul ettiğimi belirtmek zorundayım. Sinema sektörü çalışanları olarak, çalıştığımız kurumsal platformları, İsrail’in küresel sahnedeki dokunulmazlığına karşı ses yükseltmek için kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Filistin halkının ve onların kurtuluş mücadelesinin yanındayım” dedi. Friedland’ın konuşması, salondakilerden büyük alkış aldı.

KATLİAMI DURDURUN PANKARTI AÇTI

Festival süresince Filistin’e destek veren sanatçılar gündemden düşmedi. İtalyan oyuncular Lino Musella ve Laura Morante Filistin’e destek mesajlarıyla boy gösterdi. Morante, üzerinde ‘Gazze’deki Soykırımı Durdurun’ yazısı ve çocuklar da dahil olmak üzere Gazze’de şehit olanların sayısının yazılı olduğu yelpaze şeklinde bir broşür gösterdi. Musella ise üzerinde Filistin bayrağı ve “Özgür Filistin” yazan bir tişört giydi. İtalyan oyuncu Fabio Testi, “Gazze’de 16.500 Çocuk Öldürüldü! Katliamı Durdurun!” pankartını açarken, New York doğumlu Japon yönetmen ve senarist Neo Sora da ilk kez gösterilecek “Happyend” filminin galasına kefiye, Filistin bayrağı ve ‘Özgür Filistin’ yazısıyla katıldı.

Diğer yandan, 700’den fazla film yapımcısı, Venedik’teki İsrail filmlerinin boykot edilmesi için dilekçe imzaladı. Venedik Film Festivali’ni, ‘İsrail’in Filistin halkına yönelik vahşeti’ karşısındaki ‘sessizliği’ nedeniyle de kınadı.

ALTIN ASLAN ALMODOVAR’A

Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül “Altın Aslan”ı, yönetmenliğini İspanyol rejisör Almodovar’ın üstlendiği “The Room Next Door” filmi aldı. En iyi yönetmene verilen “Gümüş Aslan” ödülüne de “The Brutalist” filminin ABD’li yönetmeni Brady Corbet layık görüldü. Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) “The Quiet Son” filminde gösterdiği performansla Fransız aktör Vincent Lindon alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) “Babygirl” filmindeki rolüyle aktris Nicole Kidman layık görüldü. Ana yarışma kategorisinde en iyi senaryo ödülü ise “Ainda Estou Aqui (I’m still here)” filminin senaristleri Murilo Hauser ve Heitor Lorega’ya verildi.







